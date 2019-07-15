德银重组 或利及亚洲就业市场

陷入困境的德银（Deutsche Bank）计划在全球裁员1万8000人，并关闭金融产品销售与交易部门，企求“断臂重生”。

德银亚太总裁沃奈•斯戴姆勒（Werner Steinmueller）告诉《南华早报》，公司可将通过关闭资产销售与交易部门节省出来的成本转投亚洲市场，在区域内扩充企业银行服务，及为资产管理部门增加工作岗位。目前资产管理部门（Wealth management）是德银在亚洲增长最快的产业。

斯戴姆勒也表示，退出金融产品销售领域对亚洲的影响是“最少”的。公开资料显示，截至2018年底，德银在亚太区域共聘用了1万9732名员工，其中三分之二在印度与菲律宾为德银的全球客户提供后台支援服务。随着德银重组，预计到2022年德银在全球将有约7万4000名员工。

过去4年，德银有3年连续亏损：2015年亏损67亿欧元，2016年亏损14亿欧元，2017年亏损7.35亿欧元，尽管2018年实现净利润2.67亿欧元，但依然面临营业收入同比下降与成本收入比居高不下的生存窘境。

德银在月初决定启动大规模业务重组，包括压缩剥离股票销售及交易等投行业务，以及设立公司银行业务拓展传统批发信贷业务，加强流程优化大幅降低成本等。