中国拟优待混动车 日企或将迎东风

中国政府开始商讨对非插电式混合动力车（HV）采取优惠政策。讨论将此前与汽油车同等对待的混合动力车视为“低油耗车”，促进普及。中国于7月引入被视为全球最严苛的全新尾气排放标准，加紧推进缓解大气污染及汽车产业结构改革。在纯电动汽车（EV）的普及存在极限的背景下，将强化包括混合动力车在内的环保对策。中国政府转变方针将对擅长生产混合动力车的丰田汽车等日系车企构成东风。

据日经中文网报道，中国于2019年开始实行要求汽车厂商必须生产一定比例新能源车的“新能源车（NEV）积分政策”。基于汽油车和柴油车等的生产量和销量，根据复杂的积分制度计算出新能源车的产量和销量。

负责汽车行政的中国工业和信息化部于近期公布了该政策的修正案。计划在8月上旬之前听取厂商和专家的意见，力争今年年内做出决定。在新要求下， 2019年对于年生产和销售100万辆混合动力车的厂商，将被要求生产2万辆作为新能源车最高标准的纯电动汽车。与生产和销售100万辆汽油车的要求相同。但根据修正案后，在生产和销售100万辆汽油车的情况下需要生产2.9万辆纯电动汽车，而被视为低油耗车的混合动力车则只需要生产6千辆纯电动汽车。

在修正案中，提出在积分计算方面给予优待的是低油耗车，并未明确提及混合动力车。不过，据中国媒体报道，预计低油耗车指的是燃效排在前5%的车型，这将有利于生产混合动力车的大型车企。

据英国统计公司IHS Markit统计，2018年混合动力车的全球生产量为229万辆（不包括简易型），其中，日本2大车企的丰田和本田的合计销量超过200万辆，优势明显。

丰田4月宣布无偿开放混合动力车的专利，同时计划强化混合动力车系统的对外销售。该公司认为提供混合动力车相关技术存在商机。在中国市场上，混合动力车的生产和销售可能扩大。

此次的修正案，同时还力争推动以氢为燃料的燃料电池车（FCV）的普及。丰田在该领域相继与中国企业开展合作。

另外，修正案的内容还包括，超额生产和销售新能源车的情况下， 满足一定条件，即可将新能源车正积分等额结转至第2年使用。2019年为10%、2020年为12%的新能源车积分比例要求在2021至2023年将以每年2%的幅度提高。

此次的修正案之所以出炉，很大程度上是因为中国政府为了改善严重的大气污染及有效活用石油资源，对低油耗、环境负担小的混合动力车给予积极评价。

中国最高领导层在2018年制定了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。以大气污染严重的城市等地区为对象强化尾气排放限制。

中国为了通过纯电动汽车重振汽车产业，包括加强环保限制在内，致力于推进汽车向纯电动车过渡。但是由于充电设备不完善及续航里程等问题，纯电动车向消费者渗透还需要一定时间。由于环境对策刻不容缓，中国政府将混合动力车也列入主要推进对象之一。

全球的主要国家纷纷加强汽车环保限制。除了新能源车积分政策外，应对被称为“CAFE”的燃耗标准也成为紧迫课题。美国、欧洲和中国已经引入限制各汽车厂商燃耗平均值的方式，日本也将从2020年起引入。