亚细安取代美国 成中国第二大贸易对象

根据中国海关总署12日发布的数据，今年上半年中美贸易额同比减少14%，降至2583亿美元（下同，约3504亿新元），中国对美贸易进出口均大幅减少。

从贸易伙伴来看，美国在今年上半年已被亚细安超越，降至中国第三大贸易伙伴，与排在首位的欧盟差距拉大。

据日经中文网分析，额外关税导致中国来自美国的进口锐减，一方面，中国积极开拓东南亚和欧洲市场。中国对亚细安的贸易额同比增长4％，达到2918亿美元，与欧盟的贸易额增长5％，达到3379亿美元。

在中国的贸易伙伴中，欧盟2004年超过日本和美国，跃居首位，美国长期处在第二位。

亚细安和美国的差距在半年里超过300亿美元，如果中美贸易摩擦无法在短期间内解决，美国全年或将排在第三位。如果美国的对华贸易额全年被东盟超过，将是有可比统计的1997年以来首次。如果不按适用相同关税率的经济体计算，而是按个别国家来看，美国依然是中国的最大贸易对象。

从中国上半年的对美贸易来看，出口同比减少8％，降至1994亿美元，进口大幅减少30％，降至589亿美元。中美自2018年7月起相互征收额外关税，但从中国的角度来看，进口的降幅大于出口。

对中国来说，来自美国的进口产品主要是容易找到代替供应商的农产品和能源。另一方面，中国对美国的出口产品主要是个人电脑和手机等工业产品，调整供应链需要较长时间。中国海关总署发言人李魁文在12日的记者会上表示，“当前国际环境不确定因素仍然较多，特别是近期，国际货币基金组织下调了2019年全球经济增长预期，世界贸易组织也下调了2019年国际贸易增速，我国外贸发展的外部环境还是比较严峻复杂的”。

从6月单月来看，对美出口比上年同月减少8％，降至392亿美元，进口减少31％，降至93亿美元。进出口均连续3个月低于上年同月水平，中美贸易规模的萎缩仍在持续。

另一方面，中国与欧盟和亚细安的贸易保持强劲。上半年对欧盟出口增长6％，进口增长3％。从亚细安的进口小幅减少0.2％，但出口增长8％。

在亚细安国家中出口增长突出的是中国对越南出口，上半年增长14％。因贸易摩擦，中国企业加速把工厂迁往越南，把零部件和原材料从中国运往迁移目的地工厂的贸易似乎正在增加。有观点认为，局部还存在为规避美国额外关税的迂回出口。

观察可了解个别品类动态的截至今年5月的数值，作为美国的代替出口目的地，中国开拓东南亚等市场的姿态浮出水面。

例如在家具领域，2018年9月美国对中国征收10％的额外关税，2019年5月提高至25％。2019年首五个月中国对美家具出口同比减少11％，降至37亿美元。另一方面，中国对亚细安家具出口增长30％，增至10亿美元。河北省一家家具企业的出口负责人表示，“美国客户为降低额外关税的负担，强烈要求降价。不接受美国订单的企业也在增加”。

从同样在2018年被美国征收25％额外关税的半导体来看，首五月的中国对美出口同比减少29％。另一方面，中国对亚细安出口增长37％。此外，尽管玩具并未成为额外关税的对象，但中国对亚细安出口增长52％，达到10亿美元。

中美7月9日由部长级官员通过电话展开磋商，时隔2个月重启了贸易谈判，但面对面磋商并未实现。美国总统特朗普11日在推特上发文称“中国声称‘购买农产品’，但并未购买，感到失望”。中美谈判呈现长期化倾向，今后双边贸易持续萎缩的可能性很大。