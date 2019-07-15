网易据悉计划让有道在美国上市 拟筹资至少3亿美元

据知情人士透露，网易公司计划将旗下子公司有道在美国上市，可能筹资至少3亿美元，从而推进其向在线教育领域的扩张。

彭博社引述不愿具名的人士称，公司正在就售股事宜与摩根士丹利和花旗集团合作，计划最早在第三季度上市。一位人士表示，交易对有道的估值可能在20亿美元左右。另一位人士称，公司最早可能会在未来几周秘密提交申请。

网易是全球最大手游市场上与腾讯控股最接近的竞争对手，公司正在向从电商到媒体内容等邻近的领域扩张。其子公司有道成立于2006年，尝试过多个业务模式后，最终在大约五年前选择成为一个在线教育平台。公司现在提供从在线字典到数学课程以及重要证书备考课程等方面的内容。

根据公司网站，有道去年4月完成了首轮融资，投后估值11.2亿美元。知情人士称，相关考量目前还处于初级阶段，融资规模和时间表等股票发行细节仍有可能调整。网易、摩根士丹利和花旗的代表不予置评。

网易寻求让有道上市之际，受到美中贸易紧张局势以及对全球增长放缓担忧的影响，全球市场正在历经震荡。不过，在未来几年预计会蓬勃增长的在线教育市场上，公司希望获取更大份额，在与新东方、VIPKid和iTutorGroup等对手的竞争中胜出。彭博行业研究援引艾瑞咨询的数据表示，从现在起到2022年，来自学龄前儿童以及从幼儿园到高中学生（即K-12教育体系）的在线教育收入可能以每年38%的速度增长。

彭博行业研究分析师Catherine Lam和Sheng Tan Zhu周一写道，随着更多中国三四线城市的学生购买课程，知名教育机构所提供在线课程的收入贡献可能会增长；新的数字教育技术可能会增强在线学习效率，提高学习成绩，从而促进需求。