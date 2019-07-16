韩国瑜：下架民进党要靠“Yes, We do”

高雄市长韩国瑜在国民党总统初选后胜出后，15日深夜于面簿发文称，面对荒腔走板的民进党政府，只有国民党说“Yes, I do”是不够的，需要争取更多人支持，明年共创台湾安全、人民有钱的新台湾奇迹，“Yes, We do”、“Yes, We can”。

据中时电子报报道，韩国瑜15日深夜以“五个感谢”为题于面簿发文，分别感谢支持者、竞争者、党中央与主席吴敦义、高雄市民、以及这些日子反对者对他的批评和指教。

韩说，作为佛教徒，他知道“逆增上缘”的道理，对他的严苛要求与批评，都是让他反省与进步的动力，今后他会以实际行动化解那些对他的疑虑，他相信或许大家对政策、事务见解不同，但热爱这块土地的心意绝对相同，都希望台湾富裕安全，而非辛苦不安。

他痛批，民进党这几年执政下，政府故步自封、社会焦虑不安、民众生活越来越苦，要让内政外交无能、司法经济乱搞、广设东厂践踏民主、没收公投藐视民意的民进党下台，光靠国民党说“Yes, I Do”是远远不够的，需要更多人加入。

韩国瑜表示，30年前台湾奇迹轰动世界，30年后的2020，“让我们继续在一片片欢声雷动的国旗海里千军万马来相见，不为卖菜郎、不为国民党，只为一个‘台湾安全、人民有钱’的新台湾奇迹。Yes, We Do、Yes, We Can.”