中国IT新兴势力正转向内陆

中国内陆地区的城市正在作为IT的新聚集地而崛起。四川省成都在“电子竞技（e-Sports）”等游戏制作领域、湖北省武汉在视频APP等领域不断涌现初创企业。与北京和上海等以沿海地区为中心的原有聚集地相比，办公室租金和人工费等更为低廉，与此同时，众多的大学和丰富的人才也在推动创业。

据日经中文网报道，游戏公司成都有明堂互动科技董事长王剑指出了在当地创业的魅力。他表示，成都拥有开发新游戏的环境。

该公司2014年设立，2017年为腾讯控股开发的智能手游《街头篮球》受到欢迎，因此扩大了业务范围。企业估值达到2亿元。王剑董事长自信地称，下一部作品力争成为在电竞大赛上被采用的游戏。

成都曾是《三国志》的舞台。这里保留着大量历史建筑，至今洋溢着古都的氛围。当地电竞的业界团体成都电子竞技产业协会的主席银汉表示，与被认为不辞辛劳工作的上海人等相比，这里享受悠闲生活的习惯根深蒂固，喜欢游戏等娱乐的人原本就很多。

由于游戏人才众多，开发活跃，涉足承包的制作公司大量涌现。结果，腾讯在成都设立的开发公司制作的智能手游《王者荣耀》在中国走红。如今，这里仅游戏开发公司就有300多家，已成为游戏产业最为发达的城市。

在成都和武汉，拥有最新技术的初创企业正在增加。据中国国家统计局等的数据，从高科技企业数量（2018年）来看，武汉达到3527家（中国第10位），成都为3000家（第13位），均跻身前列。

虽然在规模上逊色于北京、上海、广州和深圳这四大城市（约1万至2万5千家），但将追赶阿里巴巴集团总部所在的杭州（第八位，3919家）等第二集团。

从独角兽（企业估值在10亿美元以上的非上市企业）来看，据调查公司IT桔子统计，截至2018年底的调查显示，成都所在的四川省和武汉所在的湖北省分别为四家。排在整体（202家）的第六位。

成都的独角兽之一是成都医云科技。主营业务是医生间交流信息的APP，在中国已有约55万名医生注册，企业估值达到12亿美元。今后计划推进通过网络销售药品等服务的多元化。

大家开心吗？——6月14～16日在武汉市郊外的体育场，运营视频直播APP“斗鱼”的独角兽企业武汉斗鱼网络科技举行了“2019国际武汉斗鱼直播节暨斗鱼嘉年华”，吸引了众多年轻人。

斗鱼主要提供网络视频直播服务，普通消费者在网上直播自己唱歌、跳舞和讲话等视频。在嘉年华活动中，约1500名主播登台表演，将会场气氛推向高潮。

该公司成立于2014年，2018财年（截至2018年12月）的营业收入为36亿元，同比增长约9成。企业估值达38亿美元，还获得腾讯出资。该公司目前正申请赴美上市。2018年的用户人数达2.5亿人左右。观看直播的人可以通过APP实时与主播交流。广告费等成为该公司的主要收入来源。

在斗鱼取得成功的刺激下，武汉的年轻人在动漫制作、游戏和教育等领域接二连三地创立了IT企业。斗鱼副总裁袁刚接受中国媒体采访时表示，希望在斗鱼的刺激下，武汉的创业文化更加繁荣。

武汉和成都作为初创企业的聚集地崛起的主要原因之一是拥有丰富的人才。中国教育部统计的各城市高校数量（2017年）显示，武汉达到84所，位居全国第二，接近第一位的北京（92所），成都（56所）也排在全国第10位。

日本贸易振兴机构（JETRO）武汉事务所长佐伯岳彦指出“大学和研究机构的聚集支撑着武汉的发展”。同时表示，高等大学集中，高科技人才也很多，与沿海地区相比，人才的外流较少，更容易留在武汉。

内陆地区的另一个武器是与沿海大城市相比成本较低。据业内相关人士称，武汉的写字楼租金仅为上海的一半左右，平均月收入也仅为七成左右。

调查公司如是金融研究院指出，由于（北京等）大城市处于饱和状态，投资公司正在地方城市寻找新的投资对象。受中央政府的意向影响，地方政府也致力于培育和汇集初创企业。不过，成都和武汉原本就具有优秀人才集中等基础，因此领先于其他城市。

中国不断有企业诞生，但也有不少企业从市场消失。共享单车服务曾经备受关注，但如今很多企业相继破产。东京大学的伊藤亚圣准教授指出“多产多死所带来的新陈代谢的激烈程度加速了中国的技术创新”。