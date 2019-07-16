上水拉回跳桥青年 沙田护被殴警员 港摄记：死伤不值得

周日晚香港沙田新城市广场警民冲突期间，有警员被踢跌下电梯，逾20名示威者上前拳打脚踢，立法会议员朱凯廸和一名摄影记者上前阻止。其中挺身护警的摄记，上周六也曾伸手拉回上水跳桥示威者。对于连续两晚在冲突现场救人，该名摄记说：“两个都是人命，有死伤不值得。”

据香港《明报》报道，前晚新城市广场的“战场”上，有便衣警员单独走下扶手电梯，被上层示威者踢下电梯，20多人上前拳打脚踢，还有人以雨伞插向警员。朱凯廸当时试图冲前阻止示威者施袭，但众多示威者未理会，一名摄影记者上前以身保护倒地警员，旁边也有数名市民上前拉开欲打警员的示威者，整个过程历时约半分钟。

阻止示威者打人的摄影记者，被发现在上周六也有份拉回跳桥避警方的示威者，他当晚一边持摄影机，一边伸手把示威者拉回桥面。这名摄记不想公开身份，只说救人当刻只是“在应该的时候做应该做的事”。有人会认为记者不应介入新闻事件，但他认为警方和示威者都是人命，哪方有死伤都不值得。

警察公共关系科总警司谢振中昨天在电台节目表示，该名警员在商场内看到同僚被袭击，欲上前拯救，但被一众示威者拉低，踢到头部，脸颊面骨、鼻骨爆裂。

立法会议员谭文豪前晚也到沙田新城市广场，曾呼吁示威者不要向警掷物。他说不想有任何人伤亡，前晚主要希望警察能离开新城市广场范围，因在商场的示威者本已准备离开，认为警方走进商场激起示威者情绪。