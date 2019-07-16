郭台铭初选落败 幕僚：曾馨莹笑得灿烂像朵花

国民党总统初选民调昨天出炉，高雄市长韩国瑜胜出，屈居第二的鸿海集团创办人郭台铭后续动向备受关注。对此，郭台铭幕僚、永龄基金会执行长刘宥彤透露，初选结果出来之后整个团队气氛反而变很轻松，郭台铭的太太曾馨莹更是“笑得灿烂的像朵花”。

据台湾三立新闻网报道，刘宥彤今天（16日）接受广播节目专访时表示，国民党初选结果出来之后，整个团队的气氛变很轻松，“他要选举大家都愁云惨雾的。”郭台铭的太太曾馨莹也很开心，刘宥彤形容她“笑得灿烂的像朵花”，更一直要大家别再骂人了。

刘宥彤说，当时郭台铭在写初选后感言，小编们在旁边一直想要偷渡几句话，表达愤愤不平，但都被夫人制止，还说“很好很好，不可以再骂人了。”

至于郭台铭未来的动向，刘宥彤表示，郭台铭说需要沉淀一下，思考思考，毕竟这三个月来都没管家里的事情，不管是妈妈、小孩，他自己也觉得挺疏忽的，现在就是无事一身轻，需要想一想接下来的安排，“他也没有告诉我们任何更多的资讯。”

刘宥彤还说，脱党参选一直都是初选前的假议题，有人刻意去放大这件事情，主要是因为郭台铭参与政治的时间不是很长，所以回答问题时容易被误解，其实并没有要释放脱党的讯息，也没有跟台北市长柯文哲接触，会有脱党这件事完全是因为郭台铭政治经验不够。