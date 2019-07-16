特朗普：与习近平关系不如以往亲密

美国总统特朗普坦言，中美贸易战对他与中国国家主席习近平的友谊造成了影响，两人关系“没有从前亲密”。

据美国政治新闻媒体Politico报道，特朗普当地时间15日在白宫的一场活动上表示，自己从前称习近平是“一个好朋友”，但坦言二人“现在关系没有那么亲密”。特朗普解释：“为了我的国家，我必须这么做。他（习近平）是中国人，我是美国人，人生就是这样。”（But I have to be for our country. He's for China and I'm for USA, and that's the way it's got to be.）

特朗普同日早前（当地时间15日早晨）也通过推特指美国关税导致企业迁离中国，对中国经济产生极大影响。

中国国家统计局昨天（15日）公布第二季度经济增长为6.2%，虽是27年以来最差季度表现，但仍符合市场预期。

特朗普在推特中称中国经济季度表现历来最差，说明美国向中国货品加征关税产生很大影响。数以千计企业撤出中国，迁往无关税地方，所以中国想与美国达成贸易协议。特朗普表示美国收取来自中国数以十亿美元税款，关税全由中国支付。