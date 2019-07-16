习近平：增强推进共产党的政治建设的自觉性和坚定性

今天（16日）出版的第14期《求是》杂志发表了中国国家主席习近平要求增强推进共产党的政治建设的自觉性和坚定性的文章。

这篇题为《增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性》的文章是习近平2018年6月29日在十九届中央政治局第六次集体学习时的讲话。

据新华社15日报道，文章强调，马克思主义政党具有崇高政治理想、高尚政治追求、纯洁政治品质、严明政治纪律，政治建设是一个永恒的课题。要把准政治方向，坚持党的政治领导，夯实政治根基，涵养政治生态，防范政治风险，永葆政治本色，提高政治能力。

文章也指出，政治方向是中国共产党生存发展第一位的问题。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量。坚持党的政治领导，最重要的是坚持党中央权威和集中统一领导，这要作为党的政治建设的首要任务。同时，加强政治建设也是要紧扣民心这个最大的政治，把赢得民心民意、汇集民智民力作为重要着力点。

此外，文章强调要坚决把反腐败斗争进行到底，令共产党“永不变质、永不变色”，指出高级领导干部要“明大德、守公德、严私德”，做廉洁的模范。

文章指出，要教育引导各级领导干部增强政治敏锐性和政治鉴别力，不断提高各级领导干部特别是高级干部把握方向、把握大势、把握全局的能力，辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力，善于从政治上分析问题、解决问题。