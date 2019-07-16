华为将在意大利投资31亿美元 证实将在美裁员千人

中国电信设备巨头华为技术有限公司表示，将在未来三年向意大利投资31亿美元（下同，约42亿新元），并呼吁意大利政府在5G网络发展方面能够“透明、有效和公平”地使用其“黄金权力”。

据路透社报道，华为意大利部门首席执行官(CEO)缪晓阳周一在米兰的一场活动中表示，意大利的黄金权力应当适用于欧盟的所有厂商。这种权力允许意大利政府出于维护国家安全的需要对民间行业进行干预。

一名政府消息人士周五表示，意大利最近加强了这项权力，部分原因是出于对华为和中兴通讯能参与5G网络发展的担忧。

缪晓阳称，华为将在未来三年在意大利增加1,000个工作岗位。

他也证实华为将裁撤1,000个美国岗位。他说如果到8月时华为仍然被美国列入黑名单，该公司有“B计划”可确保零部件的供应。

美国一直在游说意大利和其他欧洲盟国不要使用华为设备，此外也紧盯着中兴通讯，称他们可能构成国安威胁。但两家公司都强烈否认这种风险。

意大利上周通过一项法令，加强管控涉及该国5G电信网络基建项目的权力。此举将可缓解美方忧虑。

该项法令必须在未来60天内获得议会批准，否则法令将失效。

缪晓阳呼吁，这项关于5G的“黄金权力”不应仅用在非欧盟企业身上，也应该对所有欧盟厂商一视同仁。

“5G技术的中立至关重要，”缪晓阳说，并称新规范应该“适用于所有人，以确保我们打从一开始就有安全且可靠的基础建设”。

他还呼吁政府加快审批流程。

“关于5G的案子，最糟糕的情况可能得花上165天才能获得批准，”缪晓阳对记者说，称这实在费时太久了。