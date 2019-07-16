路透：加拿大料推迟至10月大选后决定是否让华为参与5G建设

三名知情人士称，鉴于与北京方面的关系日益紧张，加拿大可能会将是否允许中国华为向该国的5G网络提供设备的决定推迟至10月联邦选举后。

因事件敏感而要求匿名的消息人士告诉路透社，在两名在华被拘留的加拿大人的命运变得更加明朗前，加拿大总理特鲁多领导的自由党政府不愿采取行动。

去年12月，中国逮捕了两名加拿大人，随后指控他们从事间谍活动。此前，加拿大警方应美国要求逮捕了华为首席财务长，此举遭到中国的谴责。

渥太华的专家正在评估5G网络的安全风险，包括华为的参与。美国担心使用华为设备可能会损害国家安全。

两名直接了解情况的消息人士说，在选举前不可能宣布决定。第三位消息人士强调，最终决定尚未做出，但补充称，不太可能在投票前公布细节。

第三位消息人士称，加拿大是否愿意让一家中国公司主导下一代电信网络的重要部分，是一个重要问题。

中国已停止了从加拿大进口一些大宗商品。

第三位消息人士称，10月前做出决定无助于特鲁多赢得选民的支持。禁止华为可能会激怒北京方面，但一个积极的决定将使他容易受到攻击，指责他无视被中国拘留的加拿大人的命运。

美国、澳大利亚和新西兰已经颁布了禁止华为参与其5G网络建设的禁令，而英国则采取了不那么强硬的立场，暗示华为的5G产品可以用于不那么敏感的领域。

第三位消息人士称，加拿大正密切关注英国的动向，暗示渥太华可能做出类似决定。华为一再坚称，北京方面对其没有影响。