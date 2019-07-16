彭博专栏：中国推动经济增长何以如此艰难？

中国最新公布的国内生产总值(GDP)数据显示，这个世界第二大经济体的经济增速降到了20世纪90年代初以来最低水平。中国领导层清楚需要怎样阻止经济滑坡：向创造了大多数就业机会和推动经济增长的主力民营企业投放信贷资金。他们的努力并未换来经济加速增长，这个事实或许表明银行没有落实要求。但是问题并不出在他们是否听令上，而是他们选择以怎样的方式来执行。

彭博社专栏指出，民营经济健康与否对整体经济至关重要，政府的这项判断是正确的。民营企业为中国贡献了80%的就业，60%的经济增长及一半左右的财政收入，况且他们的负债水平远低于国有企业。因此自2018年5月以来，中国央行多次下调银行存款准备金率以释放流动性，并引导银行向民营企业尤其是小微企业提供信贷支持。

与此同时，当局还要求银行在经济减速之际降低风险，这应该会导致银行在信贷操作上更加保守和以市场为导向。在中资银行看来，小型民营企业是经济中风险最高的借款群体之一。他们不像国企那样有政府支持，也常常没有可以用作抵押的大量资产。

为平衡这些互相冲突的要求，银行增加了一种非常特殊的信贷类型--银行承兑汇票贴现。

银行承兑汇票广泛存在于世界各地，但在中国金融体系中发挥着格外重要的作用。企业从供应商采购货品时可以通过银行承兑汇票来支付货款。当这张汇票在事先定好的时间到期时，供应商可凭此从银行拿到与货款等额的现金。接下来，银行就会要求其代为发出承兑汇票的这家公司付款。

不过有些时候，收到银行承兑汇票的公司可能在到期前出现资金需求，此时可以拿这张承兑汇票去任何银行贴现。按照目前约3.6%的贴现率，若一家公司将一张六个月后到期的100元人民币承兑汇票贴现，可以从银行拿到98.2元。

过去一年间，银行承兑汇票贴现几乎是推动银行非金融企业贷款增长的唯一动力。截至2019年4月末，已贴现银行承兑汇票余额同比增长了2.92万亿元（4,250亿美元），或76%，占同期所有新增信贷的32%。同时，新增中长期贷款同期内下降6%至5.53万亿元。短期贷款（占新增贷款4%）下降67%。

对银行而言，贴现似乎是解决其政治两难的简单易行的方法。多数要求贴现承兑汇票的公司都是小型民营企业，正是政府寻求支持的对象。同时，贴现是对银行而言最安全的公司贷款类型。为公司提供贴现服务后，承担交易对手风险的是发出承兑汇票的银行。

贴现银行承兑汇票实际上属于银行间贷款，故而银行需要为此拨备的风险加权资本远低于普通公司贷款。在大量减计不良贷款导致银行资本需求空前高涨之际，这样的做法就格外有用了。

不幸的是，银行承兑汇票无法推动经济增长。企业通常并不愿意贴现承兑汇票。许多中国公司本就利润微薄，贴现只会进一步削弱他们的盈利。不到万不得已--例如支付工资、奖金、税和社保费用、公用事业费用和贷款利息，他们不会选择这种手段。

尽管银行承兑汇票可以为陷入生存困境的企业送上及时雨，但无法用作推动企业成长所需要的投资资本或运营资本。要实现后者，银行得向公司提供真正的（风险高得多的）贷款，而他们不愿这样做。

中国央行曾支持以票据贴现来解决民营企业问题。但其他政府部门对此不太有信心。一名审计署官员在6月末表示，小企业融资环境并未出现根本性改善。目前为止，中国决策者与银行一直能说服自己相信提高金融体系安全和刺激经济增长可以兼得。很快，他们或许就不得不在两者之间做出选择。

（Dinny McMahon是鲍尔森基金会旗下智库MacroPolo的研究员。）