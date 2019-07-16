马朝旭任中国外交部副部长 曾是新加坡“大专辩论会”最佳辩手

今年以来，中国外交系统人事调整频密，此前卸任中国常驻联合国代表职务的马朝旭已任外交部副部长。

中国外交部官网“主要官员”栏目昨天（7月15日）更新显示，原常驻联合国代表马朝旭已任外交部副部长，分管国际组织和会议、国际经济、军控事务。

据中国常驻联合国代表团官网消息，7月8日，中国常驻联合国代表马朝旭分别辞行拜会了联合国秘书长古特雷斯和第73届联大主席埃斯皮诺萨。这意味着，副部级大使马朝旭离任。

据微信公众号“政知见”报道，马朝旭是第13任中国常驻联合国代表。从2018年1月到任至今，马朝旭在常驻联合国代表岗位上任职时间刚过一年半，是任期最短的常驻联合国代表。

报道称，在马朝旭身上，有三个显著标签：外交部发言人、多次任职多边外交领域和“最佳辩手”。1986年，正在北京大学经济系攻读硕士研究生的马朝旭，加入北大辩论队赴新加坡参加“亚洲大专辩论会”，并夺得“全场最佳辩手”桂冠。马朝旭当时被媒体形容“风度翩翩”，从此一夜成名，并在中国大学生中掀起了辩论热潮。

据中国外交部官方简历，马朝旭1963年9月出生，黑龙江哈尔滨人，政治经济学博士。

1987年，马朝旭进入中国外交部工作，先后担任国际司随员、常驻联合国代表团随员、外交部国际司三秘、副处长等。

1996年开始，马朝旭先后在中国国务院外事办、中央外办、驻英国大使馆、驻比利时大使馆任职。

2004年，马朝旭重回中国外交部，先后担任政策研究司副司长、司长。

2009年，当马朝旭再次进入大众视野时，他已经是外交部新闻司司长、发言人。两年后，出任外交部部长助理。

2013年，马朝旭被任命为中国驻澳大利亚大使。2016年，成为中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表。

2018年1月起担任中国常驻联合国代表、特命全权大使直至本月初。