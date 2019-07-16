环卫工高温下踢正步引争议 官方叫停训练

近日，一段“山西忻州环卫工人高温下列队走正步”的视频引发网友热议，训练目前已被当地市政府叫停。

据澎湃新闻报道，网传视频显示，约60位男女环卫工人，身穿橘红色工作服列成方阵，踏着音乐节拍，在公路上高喊“一二一”走正步。

视频来源：“忻州草根新闻”微博

对此，有媒体评论称，要求环卫工高温下踢正步，或是“给形式主义涂脂抹粉”；“工作之余，还要在蒸笼一般的户外踢上一两个小时的正步，显然身心俱惫。”上述评论认为，增强凝聚力应当更加注重实际。“在劳动者基本权益都未得到充分保证的情况下，任何花活都显得格外虚伪。也正是如此，走方阵之类的活动才招致网友们的反感，让人引发形式主义、政绩工程的联想。”

忻州市市容环境卫生管理处内部人士昨晚（15日）称，这样做主要是为了增强组织性、凝聚力，树立环卫工人形象。走正步训练始于2018年年底，之前是每天训练，今年5月份开始“每周一训练一次”，出现舆论争议后，训练已被市政府叫停。

该内部人士表示，参与这项军事化训练的环卫工人“都是自愿的”，约占单位总人数的1/3，年龄在50岁以下。包括符合条件的后勤等部门管理人员，没有特殊原因也要参加。

该人士称，出现舆论质疑后，第一时间停止了这个训练。“上级部门非常重视，要求我们进行回复。至于下一步（怎么做），我们也是等待上级相关部门的通知。”