落马厅官受贿物法拍：百达翡丽表720万起流拍

安徽原司法厅副厅长程瀚的一块起拍价720万元（人民币，下同，约145万新元）的百达翡丽手表今天（16日）在法院的司法拍卖平台上遭遇流拍。

据新京报报道，安徽蚌埠中级人民法院从7月15日9点到16日9点对这块手表进行司法拍卖，截至拍卖时间结束，共计53422次围观，649人设置提醒，但无人竞价和拍卖，法院工作人员称，该表将在半个月后，依法进入第二次拍卖程序。

据法院公告，法院于2019年7月15日9点到2019年7月16日9点，在该法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖，此次拍卖共计19件物品，均来自于安徽省原司法厅副厅长程瀚，根据法院的公示，19件物品中包括2块百达翡丽以及伯爵、卡地亚、法兰克穆勒和帝舵各一块总计6块手表，以及玉器把件、项链首饰和金条等，其中，一块起拍价为720万元的百达翡丽（5002P-001）手表是价值最高的拍品，据法院工作人员介绍，根据拍品价值，该块手表的竞拍保证金需要72万元，每次的增价幅度是36000元。

公开的裁判文书显示，安徽省原司法厅副厅长程瀚（副厅级）因受贿罪和徇私枉法罪，于2018年7月13日被法院判处有期徒刑17年6个月，2018年11月，安徽高院维持了该判决。根据判决认定，程瀚的收受财物的总金额为1795余万元。

根据蚌埠发展改革委员会价格成本监审认定局所做出的《关于程瀚案件查封扣押物品的价格认定结论书》，该19件拍卖物品的总价值为8470800元，其中百达翡丽（5002P-001）的评估价为800万。

该块手表在线上线下均引发热议：截至7月16日拍卖结束，该表引发共计53422次围观，649人设置提醒，但因无人出价陷入流拍，同时拍卖的几块手表最多围观人数为9516次，但均已经成交，拍出价格最高的是程瀚的另一块百达翡丽，起拍价90000元最终以138600元成交。

法院工作人员表示，电话询问标价720万元百达翡丽的人很多，但也许价格过高，导致没人竞拍。