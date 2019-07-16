中国减税降费致二季度财政收入同比仅增0.8%

受减税降费影响，中国二季度全国财政收入仅微幅增长0.8%，远低于一季度的6.2%。路透根据中国财政部历史数据测算，6月单月，中国全国一般公共预算收入17,927亿元，同比增长1.4%；全国一般公共预算支出30,515亿元，同比增长5.6%。

据路透社报道，中国财政部周二公布，1-6月累计，全国一般公共预算收入107,846亿元人民币，同比增长3.4%；全国一般公共预算支出123,538亿元，同比增长10.7%。财政部并未公布6月单月数据。

“今年上半年，积极的财政政策加力提效，中央和地方财政部门切实采取措施，确保减税降费落地生根。上半年全国财政收入增长3.4%，其中一季度增长6.2%，二季度增长0.8%，”财政部国库集中支付中心主任刘金云在新闻发布会上公布。

他并称，今年上半年全国税收收入92,424亿元，同比增长0.9%，比一季度增幅回落4.5个百分点；非税收入15,422亿元，同比增长21.4%。

其中，国内增值税35,570亿元，同比增长5.9%；消费税8,471亿元，同比增长23.3%；企业和个人所得税分别增长5.3%和下降30.6%。

分中央和地方来看，1-6月累计，中央财政收入51,589亿元，同比增长3.4%；地方收入56,257亿元，同比增长3.3%。支出方面，中央一般公共预算本级支出16,890亿元，同比增长9.9%；地方一般公共预算支出106,648亿元，同比增长10.8%。