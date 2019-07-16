科技公司推AI鼻纹识别应用 狗也能身份识别

当爱狗走失，用传统方式寻找丢失的宠物狗效率并不高，还有可能出现找到的狗不是在家狗的情况。中国人工智能公司正在将人脸识别的技术扩展到人类之外，日前推出AI鼻纹识别应用，能识别宠物的不同面孔。

据澎湃新闻报道，有别于瞳孔、脸型等其他犬只认证方式，旷视科技（Megvii，下称“旷视”）选择鼻纹作为识别的关键特征。与人类指纹类似，犬类鼻纹具有唯一性与稳定不变性，即不存在鼻纹完全相同的两只犬、同一只犬的鼻纹亦不会随着成长而改变。可以说，鼻纹是犬类最具代表性的生物体征，因此也成为了犬只身份认证的密钥。

其实，最早的鼻纹认证可以追溯到1938年，加拿大采用鼻纹拓印的方法为犬只做身份认证。在具体使用中，主人只需对准犬鼻进行简单的抓拍或者视频录像，系统通过犬鼻检测，定位出鼻纹关键点，将提取到的鼻纹深度图信息汇入后台数据库，便可为犬只生成一张专属的身份证。

旷视称，其核心步骤是使用模式识别、图像处理等方法对犬只的鼻纹特征进行描述、匹配和分类，从而实现自动的犬只个体认证。对比现有的DNA认证、芯片认证，鼻纹识别具有识别精度高、宠物友好性高、操作体验好、反作弊性强、成本低等优点，具有广泛的应用前景。

目前，旷视鼻纹识别技术能达到犬只的1：1比对，在误识率为万分之一的情况下，试点场景中准确率95%；1：N检索同样适用，凡登记犬只皆可获得高精度匹配，为人工智能寻宠提供了有效的技术支持。

随着鼻纹识别的深入发展，这项技术也将为宠物行业带来更多的创新想法。当宠物拥有专属身份后，可以帮助城市管理者进行犬只管理。此外，有关犬的基本信息、生活动态、消费记录、服务和医疗等信息都将与之绑定。