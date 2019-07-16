中国外交官与美前高官推特交锋

中国驻巴基斯坦大使馆临时代办赵立坚与美国前国家安全顾问赖斯在社交媒体推特上就新疆问题展开交锋，引起网民关注。

综合《南华早报》《华盛顿邮报》与彭博社报道，近日中国在新疆再教育营课题上与西方国家角力，包括美国、英国、德国等在内的22个国家驻联合国大使上周三（10日）发表联合公开信，抨击中国新疆政策。而另外37国则在两天后（12日）集体致函联合国人权理事会主席力挺中国，表达对其新疆问题立场的支持。

赵立坚当地时间13日在推特上转发了37国的联名信，并称这是对“美国及其西方同伙的一记响亮耳光”，指之前的22国无权替新疆穆斯林发言。赵立坚也同日也转发《华盛顿邮报》2015年的一篇报道，称如果住在华盛顿，就会知道白人永远不会去东南区（他起初误写为西南区），因为那里主要居民都是黑人或拉丁裔。

赵立坚的推特引起前美国国家安全顾问赖斯（Susan Rice）的反驳。赖斯14日通过自己的推特，称赵立坚是一个“可耻的种族主义者”（racist disgrace），并表示他非常无知，指在寻常情况下赵立坚会被列为“不受欢迎人士”。

赖斯也在推文中要求刚开通推特账号的中国驻美大使崔天凯将赵立坚“送回国”。赖斯于2013年至2017年间担任奥巴马政府的末任国家安全顾问。

赵立坚15日也通过推特反击，称赖斯“可耻”与“无知”，表示自己常驻巴基斯坦首都伊斯兰堡，并不属于中国驻美大使馆。赵立坚也表示自己曾在华盛顿居住过10年，称“现实是残酷的”，表示赖斯将自己不认同的言论标榜为“种族歧视”是“可耻与恶心”的。

赵立坚过后已将自己引发争论的推特删除。