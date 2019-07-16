中国外管局：支持境内金融市场产品纳入主流指数

中国国家外汇管理局局长潘功胜表示，人民币国际化启动十年来，人民币在国际货币体系中的地位显着提升，中国将积极稳妥推进人民币国际化进程，提升境外主体持有和使用人民币的信心，并做好开放中的风险防范，确保人民币国际化行稳致远。

据路透社报道，中国金融杂志官方微信公众号周二刊登潘功胜的文章并指出，将继续拓展人民币国际货币功能，逐步扩大人民币在跨境投资、金融市场交易和储备中的使用。支持境内金融市场产品纳入主流国际指数，促进人民币在资本项下的使用。

“进一步吸引境外央行类机构增配人民币资产，稳步提升人民币储备货币功能。”文章称。

文章并指出，要扩大人民币跨境支付结算，探索实施更高水平的贸易投资便利化试点，重点推动贸易和投资领域人民币跨境使用。并逐步消除限制人民币使用的障碍，为人民币与其他主要可兑换货币创造公平竞争的环境。继续完善人民币国际化基础设施，提高人民币清算效率。

潘功胜在文章中称，要继续深化利率和汇率市场化改革，有序实现资本项目可兑换，完善多层次资本市场体系，继续扩大金融市场对外开放，夯实人民币国际化的基础。推动中国税收、会计、评级等制度与国际接轨，发挥金融机构和企业的“主力军”作用，形成推动人民币国际使用的政策合力。

同时丰富离岸市场人民币金融产品，提供必要的流动性支持，增加人民币资金的可获得性，提高人民币自由使用的程度，实现离岸与在岸市场良性互动、深度整合。

除此之外，还要加强对跨境资金流动的监测、分析和预警，做好逆周期调节，完善事中事后管理和金融机构自律机制，防范跨境资金流动风险。