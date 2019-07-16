国民党内人士： 韩国瑜只要总统 不要党魁

蓝营2020大选党内初选结果确定由高雄市长韩国瑜披挂上阵后，今日传出有特定挺韩势力想操作风向，施压国民党主席吴敦义以请假方式交出党权，由韩掌控党机器。

但有国民党内部人士向《自由时报》透露，韩国瑜早在约一个月前就已允诺若当选总统，将无意兼任党魁。指出韩国瑜目前必须背负市政包袱参选总统，根本无力再兼筹党务，未来半年大选期间由吴敦义操持党机器，抬轿辅选，符合韩现阶段的政治利益，因此由韩国瑜掌控党机器之说，只是少数人别有私心人士的操作。

至于删除现行党籍总统当然兼任党主席的党章修正案，韩国瑜昨天在国民党中央参加初选民调结果公布记者会时表示，尊重中常会与全代会的决定。

但消息人士表示，积极推动党章修正案的中常委，在大约一个月前就带着草案内容南下高雄市拜会韩国瑜，探询韩的看法，韩当场表明，如果未来当选总统，不会与吴敦义争党魁的位子，相关中常委因此放心推动本案。

党内人士认为，既然韩国瑜本就无意当选总统后兼任党魁，更不可能会在选举阶段想要掌控党部。

党内人士证实，确实有一股势力想要掣肘党章修正案，但如果全代会没有通过，以吴敦义的个性，可能会让出党机器给韩运用，甚至连不分区名单都交给韩决定，未来半年如果吴不帮忙，韩国瑜会选得很辛苦，因此大家才会有把总统、党魁两个位子分开的构想。

党内认为，虽然四年前的朱立伦就是集新北市长、总统参选人与党魁三项身份于一身，但毕竟时空环境已截然不同，当年国民党还是执政党，更没有现在党产被抄的窘况，每个月还要筹措党务经费，大选期间让吴敦义来掌党机器，才是符合韩国瑜现阶段的利益。