在新城市广场聚集的香港市民凌晨散去

有香港市民昨晚响应号召包围沙田新城市广场客户服务中心，要求商场管理层解释带领警察入场原因，众人高呼“交代”等口号和填写投诉表，不少商户见状提早拉闸关门，其间有8名市民及商场职员报称不适送院。至今日凌晨，聚集市民陆续散去，但仍有约20多名市民通宵留守。

据星岛日报报道，昨天下午5时许，一批泛民沙田区议员率先在商场客户服务中心抗议，大批示威者于昨晚约7时半陆续到场投诉，广场职员即时加印“客户会面纪录”，供他们填写投诉事宜或意见。 约半小时后，客户服务中心及附近各楼层位置聚集逾千人，众人不时发出嘘声，并高呼“交代”，立法会议员林卓廷到场了解时，表示发现有人手持一袋铁通，呼吁切勿使用暴力，但被群众喝倒采，他随即表示“不割席”。

有市民担心会引发冲突，一度企上服务中心的柜台，并高声呼吁在场人士切勿使用暴力及保持冷静，而附近多家商户亦提早关门。至今日凌晨，聚集市民因赶尾班火车，陆续散去。但有约20多名示威者仍然通宵留守，当中部分人自发清洗日前冲突中被弄污的商场玻璃。

警方表示，昨晚接获一宗报案，称该处有大批人士聚集，警方暂将案件列作纠纷，无人被捕。另外，昨晚有八人在现场报称不适须送院，当中包括市民和商场职员。