湖南侦破历年最大贩毒案 抓223人

湖南省公安厅昨天（16日）在衡阳市召开新闻发布会宣布，湖南公安近期摧毁一个特大走私贩毒集团，斩断一条从境外走私毒品经云南贩运至湖南、湖北、内蒙古、浙江等地的贩毒通道，抓获涉毒违法犯罪嫌疑人223人，缴获海洛因、冰毒、麻古等各类毒品约705公斤。这是湖南历年来侦破的贩毒案件中，个案缴毒量最多的案件。

据澎湃新闻报道，湖南省公安厅禁毒总队副总队长吴干呈介绍，2018年10月，岳阳市湘阴县公安局禁毒大队从一起贩毒案入手，开展情报研判、立案侦查。岳阳市、县公安机关成立专门办案组，发现一个涉及云南、湖北、湖南等地的特大贩毒网络，涉案人员多、毒品交易量大、作案手法隐蔽、反侦查意识强，部分涉毒人员为重症残疾病人。

今年3月12日，湖南省公安厅禁毒总队召集涉案地岳阳、衡阳、长沙三地市禁毒部门召开专案部署会，牵头成立专案指挥部，部署各参战单位抽调专人专班负责集中研判，对贩毒网络开展落地查控。经摸排，警方掌握了6个涉毒犯罪团伙及其组织网络体系、毒品渠道及交易活动规律。警方兵分多路同时布控云南西双版纳和湖南衡阳、永州、长沙等地，捕捉收网时机。

5月至6月，衡阳、岳阳、长沙三个战区陆续收网。全案抓获涉毒违法犯罪嫌疑人223人，查处吸毒人员135人，缴获各类毒品约705公斤、毒资1500余万元（300多万新元）、仿制枪支7支等涉案物资，并扣押冻结一批涉案不动产。

