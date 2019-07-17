习近平内蒙古考察 指导开展“不忘初心”教育

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在内蒙古考察，并指导开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。他强调，要牢记初心和使命，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，增强各族群众的获得感、幸福感、安全感。

据新华社报道，7月15日至16日，习近平在内蒙古当地官员陪同下，到内蒙古的社区、林场、农村、高校、机关单位等地，就经济社会发展、生态文明建设进行考察调研，实地指导开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

15日上午，习近平首先到赤峰市松山区兴安街道临潢家园社区考察调研，了解社区基层党建、民族团结融合等情况。习近平强调，要深入推进民族团结进步创建进社区，把社区打造成为各族群众守望相助的大家庭，积极创造各族群众安居乐业的良好社区环境。

随后，习近平到乌兰牧骑排演大厅观看排练，并指出，乌兰牧骑很接地气，群众喜闻乐见。新时代加强精神文明建设，要坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，积极支持和推广直接为基层老百姓服务的文艺活动。

习近平还到赤峰博物馆了解红山文化等史前文化发掘保护情况和契丹辽文化、蒙元文化等历史沿革，观看了古典民族史诗《格萨（斯）尔》说唱展示，并同《格萨（斯）尔》非物质文化遗产传承人交谈。习近平指出，要重视少数民族文化保护和传承，支持和扶持《格萨（斯）尔》等非物质文化遗产，培养好传承人，一代一代接下来、传下去。要引导人们树立正确的历史观、国家观、民族观、文化观，不断巩固各族人民对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中国特色社会主义道路的认同。

当天下午，习近平又到赤峰市喀喇沁旗马鞍山林场考察，听取当地生态文明建设和马鞍山林场造林护林工作情况汇报。习近平强调，大范围地持续不断建设人工林，只有在中国社会主义制度下才能做到。要坚定不移走生态优先、绿色发展之路，世世代代干下去，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。

随后，习近平前往多民族聚居的河南街道马鞍山村，探访了四世同堂的“多民族之家”村民家，并与来自赤峰市的10名干部群众代表座谈交流。习近平指出，全面建成小康社会，一个民族不能少；实现中华民族伟大复兴，一个民族也不能少。共产党说到就要做到，也一定能够做到。民族区域自治制度是中国的基本政治制度，要认真总结民族区域自治的理论和实践经验，坚持和完善这一制度，促进民族团结融合，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。

16日上午，习近平在呼和浩特市考察，首先来到内蒙古大学，了解学校建设发展、教学科研、思想政治建设等工作情况，察看蒙古语言文学历史成果图书展示。

随后，习近平前往内蒙古自治区自然资源厅，调研指导自然资源厅开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。他强调，在开展主题教育中要注意抓“四个到位”：一是抓思想认识到位，二是抓检视问题到位，三是抓整改落实到位，四是抓组织领导到位。

16日下午，习近平听取了内蒙古自治区党委和政府工作与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育情况汇报，对内蒙古各项工作取得的成绩给予肯定。

习近平强调，国际格局加速演变，国际形势中不稳定不确定因素持续上升，中国发展外部环境中的挑战因素明显增多。同时，国内转变经济发展方式、优化经济结构、推动高质量发展已经进入攻坚克难的关键阶段，打好三大攻坚战尤需付出艰巨努力。要保持经济持续健康发展和社会大局稳定，必须把思想和行动统一到党中央对形势的判断和决策部署上来，坚定不移把自己的事情办好。

习近平强调，在主题教育中要全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实这个总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯通起来，努力取得实实在在成效。要加强督促指导，做得好的要及时表扬，开展不力的要及时批评提醒，出现偏差的要及时纠正。

考察期间，习近平还在呼和浩特接见了驻内蒙古部队副师职以上领导干部和团级单位主官。许其亮陪同接见。

丁薛祥、刘鹤、陈希、何立峰和中央有关部门负责人陪同考察或参加有关活动。