WTO就美对华征反补贴关税案做出对双方各有利弊的裁决

世界贸易组织（WTO）周二对美国制裁中国补贴国有企业商品一案做出了对中美各有利弊的裁决。

据彭博社报道，WTO裁定，美国利用第三国价格计算关税的方式不符合WTO的反补贴规定，必须修改其惩罚中国补贴出口商品的方式，否则将可能面临反击。

然而，这项裁决也有有利于美国的一面，因为美国商务部用来确定中国国企是否不公平地补贴出口商品的基本政策得到了认可。

美国贸易代表办公室在声明中表示，此项裁决证明中国利用国企“补贴和扭曲经济”，不过上诉机构的裁决也“破坏了WTO规则”，因其要求美国“必须使用扭曲过的中国价格来衡量补贴情况” 。

中国商务部发布声明称，WTO的裁决证明美国“违反世贸规则、一再滥用贸易救济措施，严重损害了国际贸易环境的公平公正性”，敦促美国立即采取切实行动，纠正在对中国反补贴调查中的错误做法。

此项裁定被视为意义重大，是因为更清晰地阐明了中国国企何时会被视为“公共机构”这个关键的问题。

美国商务部目前假定政府持有多数股权的国有企业即可视作“公共机构”，因此他们对其他公司的注资可能被视为补贴。然后，美国会使用第三国价格来计算其认为受到公共机构补贴的中国商品需缴纳的关税。

中国贸易官员此前表示，受有关措施影响的产品年出口额约为72亿美元。本案考虑的中国产品包括热敏纸，压力管，柠檬酸，草坪修剪器，厨房置物架，钢绞线，印刷图形，钻杆，铝挤压件，钢瓶和光伏面板等。

美国、欧洲和日本的贸易谈判代表正在努力促成旨在遏制中国国企扭曲市场行为的部分协议。

这是三方为推动全球贸易规则现代化所做出的部分努力。美国等方面声称当前贸易规则无法应对中国崛起为世界经济强国的局面。

知情人士称，如果会谈取得进展，将成为2001年发起的多哈回合贸易谈判最终失败以来，为重写WTO规则做出的最重要的尝试。