与黑龙江战略合作 马云：阿里投资必过山海关

阿里巴巴集团昨晚（16日）与黑龙江省人民政府达成战略合作。双方将在数字农业、普惠金融、扩大内需、企业上云和数字政府等方面展开深度合作，共建“数字龙江”。

据阿里巴巴微信公众号发布的消息，阿里巴巴集团董事局主席马云在当日参观完哈尔滨工业大学的计算机科学与技术学院后，见证了签约现场，他表示：“阿里巴巴集团投资必过山海关。”

另据澎湃新闻报道，黑龙江省政府网站公布的新闻稿显示，7月16日晚，黑龙江省委书记、省人大常委会主任张庆伟，黑龙江省委副书记、省长王文涛在哈尔滨会见阿里巴巴集团董事局主席马云一行。

马云介绍了阿里巴巴集团的发展情况、发展战略以及在黑龙江投资发展的思路。他表示，阿里巴巴集团投资要出山海关，首战最东北，与黑龙江签约项目近期要见效。将深化与黑龙江在数字政府、数字农业、智慧城市、普惠金融、移动支付、旅游、企业云等领域战略合作，激发青年人创新创业活力，进一步加快市场化进程。

张庆伟、王文涛对马云一行表示欢迎。张庆伟在简要介绍省情后表示，在黑龙江振兴发展的关键时期，深化与阿里巴巴集团务实合作意义重大。希望阿里巴巴集团发挥平台、技术、人才、资金优势，在良好合作基础上，开展深层次、多领域合作，介绍更多浙江企业家到龙江投资兴业。我省将进一步优化营商环境，加强市场化、法治化建设，提高服务效率，确保协议落地生根、开花结果，推动与阿里巴巴集团的合作走深走实走远。