港安装智能灯柱 可侦测个人手机识别信息 引发担忧

香港政府自今年6月底起展开多功能智慧灯柱试验计划，在香港九龙湾、启德、和观塘三处安装50支智能灯柱投入服务，并计划三年内在香港各地安装约400支智能灯柱。由于灯柱有蓝牙交通探测器、摄像头等功能，因而引发港人对于隐私担忧，甚至忧虑香港会成为“警察城市”。

据香港01报道，港府资讯科技总监办公室与路政署昨天（16日）公布灯柱各项功能详情，强调灯柱摄像头拍摄的画面，只会保留低清影像，用作交通快拍以供开放数据，不能拍摄到车牌，但环保署会用高清影片侦测非法弃置废物，并保留至案件完结。

另外，针对灯柱安装的蓝牙交通探测器，则可以侦测俗称网络装置身份证的物理地址（MAC address）。对此，香港资科办称，只会抽取部分数字作配对，但由于争议极大，该功能暂未开启，也并没有提及重启时间表。

香港近期风波不断，从六月起接连发生多次大型反修订《逃犯条例》示威游行，最近更是频繁演变成为警察与示威者之间的冲突。有香港市民担心智慧灯柱安装后，所拍摄到的视频内容将被用于人脸识别，指香港或成为“警察城市”。对此，港府强调，摄影机和灯柱没有人脸识别功能，拍摄到的影像不会传送到第三方作人脸识别应用。经过压缩处理的交通快拍图像属低解像度影像，不能容许辨析车牌或人面；而当局也在显眼地方张贴告示，摄影机只拍摄路面情况。

港议员：民情有变 吁政府向公众咨询

香港立法会议员、民主派会议召集人莫乃光今天（17日）在电台节目中指出，受反修例影响，现在香港市民对政府不信任，质疑政府透过智慧灯柱监控，在民情改变下，问题不能单以技术角度解决，建议政府不应只咨询专家委员会，而应举行大型公众咨询，向市民解释；同时须公开每条灯柱的功能。他也指出，在香港现行法例下，监控社会系统将触犯人权、私隐等条例，料现时难以实行，但认为网民有忧虑非坏事，可让政府知悉民情。

另一名香港议员杨和生也认同设立智慧城市须确保市民私隐得合理保障，但认为目前政府只使用灯柱收集交通及天气数据是可接受，毋须拆除智慧灯柱，但政府应提高透明度，将技术与业界分享，由专家研究做法是否合私隐保障。

大湾区将推行社会信用体系？港官员否认

早前广东省人民政府于7月5日公布了印发《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》的消息。这一计划的第75条规定，广东省计划在粤港澳大湾区"加快社会信用体系和市场监管体系建设。研究制定广东省社会信用条例。探索依法对大湾区内企业联动实施信用激励和失信惩戒。建成全省统一的市场监管信息平台，引起媒体关注。有分析指香港或将开始实施社会信用制度。

对此，香港政制及内地事务局局长聂德权9日澄清，表示该项措施“与香港无关，绝对不会在香港实施”。