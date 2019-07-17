中国光伏面板厂商为生存发起技术攻势

在中国政府减少补贴、订单环境出现恶化的背景下，中国的光伏面板厂商为生存下去再次发起攻势。为了增加发电量，全球最大光伏面板企业晶科能源等开发出利用面板双面发电的技术。中国企业凭借低价格从2000年代后半期开始快速成长，但也接连有企业申请破产。在中国，光伏发电的优惠政策可能于近期停止。有声音担心如果需求出现减少，面板将再次陷入供给过剩。

据日经中文网报道，在上海召开的全球最大光伏发电展会上，中国企业相继发布了提高面板输出功率的新技术。目前全球排名前10的光伏面板企业中，中国企业占8家，京瓷等日本企业未能入围。中国企业的全球份额也高达七成。

以2011年中国引入光伏发电的固定价格收购制度（FIT）为契机，当地相继建立光伏发电设施，2017年全球光伏面板需求的5成以上集中在中国。但2018年5月，中国政府把电力收购价格下调一成左右，并把新建的大型光伏发电站排除在收购对象之外。有观点认为，电力固定价格收购制度最早将在2020年结束。为了在无优惠政策的情况下也能实现盈利，中国厂商正在加紧提高面板性能。

晶科能源副总裁钱晶在展会上强调，背面也能发电的面板今后将成为潮流。普通的光伏面板只有正面能发电，但晶科能源注意到地面的反射光，采用了面板背面也能发电的结构。据称发电量可比以往产品增加5至30%。

其他企业也采取了行动。世界第三大光伏面板厂商天合光能展出了随着太阳的运动而移动的追踪支架。面板早上朝东、中午朝上、傍晚朝西倾斜，从而提高发电效率。华为技术公开了活用人工智能（AI）分析天气和地面的反射状态，精确控制支架的自主系统。

虽然京瓷和松下等日本企业的面板性能超过大部分中国企业，但是由于零部件价格高、制造工序复杂，日本企业产品的成本较高。中国企业的战略是使用廉价的零部件，通过双面发电等新思路制造产品，凭借价格竞争力掌握主导权。

中国企业追求通过大量生产形成规模优势，相继向市场投放低价面板。一举超越了市场份额曾经位居前列的日本和欧洲企业。日本企业的生产规模较小，目前的面板价格被认为比中国企业高出三至五成。

但2013年欧盟（EU）以中国企业非法低价销售产品为由，对中国产光伏面板征收反倾销税，风向急剧转变。曾排在全球首位的尚德电力申请破产。中型厂商也陷入困境，中国的可再生能源产业被指出现“泡沫破裂”。

经过寒冬时期，在政府的扶持政策下，中国企业目前的面板出货量远超其他国家。但是当前的状况与2013年前后十分相似。

作为中美贸易战的序曲，美国特朗普政权2018年1月时隔约16年对光伏面板启动紧急进口限制。中国产面板事实上被排除在全球第三大的美国市场之外。

由于政府转变政策，2018年中国的光伏发电新增装机容量减少17%。有声音担忧，如果电力固定价格收购制度停止，需求将进一步下滑。

中国厂商之所以积极开发技术，是为了今后在逆风环境下生存下去。力争通过提高面板的效率降低发电成本，向非洲等新兴市场国家销售。此外，还力争在日本扩大市场份额。一方面，日本2020年度末之前将从根本上调整电力固定价格收购制度。

据欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）预测，2019年的光伏发电新增装机容量为8450万至1亿6540万千瓦，全球市场规模可能转为缩小。如果光伏发电在新兴市场国家的普及停滞不前，将和几年前一样掀起低价竞争，届时中国厂商可能再次陷入困境。