涉窃药厂商业机密 瑞士同意向美引渡华裔科学家

瑞士当局周二（16日）表示，同意向美国引渡华裔科学家薛功达（Gongda Xue，音译），他被控偷取英国药厂葛兰素史克（GSK）价值5.5亿美元商业秘密。

薛功达于2008至2014年一直为瑞士弗里德里希·米海尔生物医学研究所从事生物医药研究，他目前正在瑞士被还押。

瑞士联邦法官上周五(12日)裁定，根据美国宾夕法尼亚州联邦法院的要求，于5月28日被逮捕的薛功达将被引渡到美国。薛功达可在30天内提出上诉。

而早前由瑞士公布的法庭文件显示，薛功达的胞妹薛瑜（音译）也牵连此案。薛瑜是全球顶尖蛋白质生物化学家之一，2016年前曾在葛兰素史克位于费城郊区的研究机构工作约10年，成为一名高级经理。去年8月向美国联邦检察官承认偷窃GSK机密的的生物制药秘密。薛瑜有可能面临10年监禁、25万美元罚款和20亿美元赔偿金

据美国之音获得的美方起诉书表示，薛功达从薛瑜处获得制药商业秘密后，在所在的实验室进行试验，再将研究结果出售至中国。

薛宇将GSK的机密信息下载并发送给同谋或其他人，这些信息包括有关具体癌症药物的研究。薛宇与其他四人合作，包括两名在中国境内的人士。这些人都遭到美国的指控。