中国花协拟推荐牡丹为国花 网友反应不一

中国花卉协会前天（15日）发布《征求牡丹为中国国花意见的通知》，并在官方网站发布《投票：我心中的国花》，面向公众开放网络投票通道，征求社会对推荐牡丹为中国国花的意见。

据观察者网报道，世界上已有100多个国家确立了自己的国花，中国是尚未确立国花的为数不多的大国。

大部分网友赞同以牡丹为国花朵，在由新闻晨报发起的“你心目中的国花是哪一种”的投票中，有57.3%的网友支持牡丹；但也有不少网友以为牡丹已经是国花。财经网发起的投票中，超过半数网友“一直以为牡丹就是国花”。

也有一些网民认为梅花更应当被推为国花，因为更能凸显民族气节，也受历代文人墨客所爱。

协会发起的投票中介绍，国花是国家形象和民族精神的象征，是国家文明进步的重要标志。今年是中华人民共和国成立70周年，中国社会稳定、经济繁荣、人民幸福，确定中国国花，时机成熟。

牡丹原产中国，已有4000多年的栽培历史，分布区域广，品种繁多；牡丹花色鲜艳，雍容华贵，寓意富贵吉祥，被盛赞“国色天香”、“花中之王”；牡丹文化底蕴深厚，唐代就被誉为国花；牡丹最能体现大国风范，是国泰民安、繁荣昌盛、政通人和的象征。