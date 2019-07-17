投资基金资金紧缩 中国创投交易大幅下降

非公开市场投资人正面临资金紧缩的局面，同时将手中的资金集中于少量交易。因此，中国创业公司仍处于艰难时期。

据科技网站TechCrunch引述咨询公司投中网研究部门的数据显示，在截至6月底的前6个月中，中国创业公司的融资活动比去年同期下降一半，至1910笔。2019 年上半年，对中国国内创业公司的投资总额下降 54%，至232亿美元。

资金层面的紧缩受到中国经济降温以及中美贸易战的影响。早在一年前，投资机构的筹资情况已经显示出增长放缓的迹象。今年上半年，中国私募股权和风险投资公司的筹资比去年同期减少了30%，降至544.4亿美元。有271只基金成功募集资金，同比下降52%。

有限合伙人的资金也在流向更少的投资机构。12家机构占同期风险投资和私募股权筹资的57%。完成大规模筹资的基金包括 TPG China、华平投资、DCG Capital、君联资本和源码资本。

在这6个月期间，医疗健康是获得投资最多的行业，但地产科技创业公司获得投资平均规模最大。获得投资排名前列的公司包括人工智能芯片公司地平线、共享租房平台蛋壳公寓，以及星巴克的中国挑战者瑞幸咖啡。