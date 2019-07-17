香港示威者入选《时代》25位最具影响力网络人物

（纽约/香港综合讯）美国《时代》杂志周二（16日）公布本年度最具影响力的网络名人，名单中不仅有美国总统特朗普，还包括香港反《逃犯条例》修订示威者，以及有“中国第一网红”称号的模特儿张大奕、韩国男团防弹少年团（BTS）、英国萨塞克斯公爵哈里王子与公爵夫人梅根马克尔等。

《时代》形容，香港反修例示威者发起的“保卫香港自由”运动不存在领导人物，但他们透过网上讨论区“连登”（LIHKG）及加密通讯软件“Telegram”将各项活动组织起来，包括游行至外国驻港领事馆请愿，以及包围湾仔警察总部。

大批香港示威者早前聚集在香港岛中环龙和道，要求特首林郑月娥下台和撤回《逃犯条例》修订草案。（路透社）

《时代》引述一位Telegram频道管理员通过社交媒体受访时称，整个组织过程“更像是直接民主”（more of a direct democracy）。网民在“连登”讨论区提出不同的示威行动方案，用户通过网上公投各种方案的链接来表示支持；而有关示威活动的转发、法律支援服务，情绪支援和咨询，都是透过网上进行。

《时代》文章形容，虽然相关警方逮捕一些示威者，以及部分的示威升级策略如冲击立法会已引起反效果，但示威者以众包(crowd-sourced）形式为后盾，坚持继续抗争。

据网媒“香港01”报道，香港众志秘书长黄之锋称，《时代》榜单证明香港民众抗争和示威打动了国际社会，他认为，本次反修例没有“大台”，“但香港人每个示威者所付出和承担让国际社会持续关注”。他形容，没有“大台”，指的是参与示威的人，不论年幼皆意识到无需由一个人发施号令，大家都能各司其职。

黄之锋并放话说，“若林郑继续冥顽不灵地漠视民意，未来冲突只会持续，最大政治责任必然是她要去处理”。

有“中国第一网红”称号的模特儿张大奕也登上《时代》网络名人榜。（张大奕微博）

另一方面，有“中国第一网红”称号的模特儿张大奕也上榜。张大奕是中国网红经济的代表人物。2015年，她在网络上卖服饰的年收入就超越中国知名女星范冰冰；在去年的“双十一”购物狂欢节中，张大奕更创造了28分钟销售额破亿元（人民币，2000万新元）的奇迹。

《时代》杂志每年都会选出25位最具影响力的网络人物，并透过评估有关人物在社交媒体所产生的全球影响，以及对推动新闻的整体能力来决定入选名单。