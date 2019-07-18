章莹颖案陪审团对是否判嫌犯死刑未达一致

当地时间17日下午，章莹颖案检辩双方分别结束量刑阶段的结案陈词，检察官对辩方结案陈词进行反驳陈词后，案件再次交到陪审团手中。

据中新网报道，在经过近3小时的讨论后，陪审团无法做出决定，法庭宣布休庭，将于当地时间7月18日早上9点再继续讨论。

两年前的6月9日，刚到美国两个多月的中国访问学者章莹颖，在伊利诺伊大学香槟分校附近上了一辆黑色轿车，至今音讯全无。随后，美国警方逮捕了嫌犯克里斯滕森，并开始了长达两年多的调查和审判过程。

章莹颖案律师王志东对中新网记者表示，从法律程序上来讲，陪审团需要确定罪犯是经过计划和准备，故意绑架杀害，造成章莹颖的死亡，并在这个过程当中使用了极其残忍的手段。

陪审团还需要考虑检方提供的所有加重刑罚的因素，包括对章莹颖家人和亲朋好友的伤害。

同时，辩方律师也要求陪审团考虑减轻刑罚的各种因素，包括罪犯之前没有犯罪记录，他的家庭有酗酒的传统，他本人酗酒，滥用药品，曾经寻求过心理健康方面的咨询没有得到有效的帮助，等等。

陪审团讨论决定最终结果的时间完全没有办法预料，从几个小时到几天，甚至更长，都有可能。

王志东指出，陪审团可能得出的结论有三种：第一种，12人一致同意死刑；第二种，12人一致同意终身监禁，不得保释；第三种，没有达成一致意见，则刑罚为终身监禁，不得保释。

也就是说，只要有一个陪审团成员坚决不同意死刑，克里斯滕森将被判处终身监禁。