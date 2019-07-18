IMF认为贸易争端带来风险 美元被高估6-12%

国际货币基金组织(IMF)周三称，根据近期经济基本面状况，美元被高估了6-12%，欧元、日元和人民币则大致符合基本面。

据路透社报道，围绕美国总统特朗普利用关税措施来解决贸易失衡的做法，IMF与之存在分歧，但IMF关于美元被高估的评估佐证了特朗普重覆再三的说法。

特朗普一直抱怨称，欧洲和中国的政策导致欧元和其他货币兑美元贬值。

IMF的对外部门报告(External Sector Report)显示，经常帐盈余仍然集中在欧元区和新加坡等发达经济体，而出现赤字的一直是美国、英国和一些新兴经济体。该报告是对主要经济体的货币、外部盈余及赤字的年度评估。

报告称，净贷方头寸已再度增加，目前处于历史最高水平，约为全球生产总值(GDP)的20%，相当于1990年代初期时水准的四倍。净借方头寸仍保持在相似水准。

IMF表示，近期的贸易政策行动正在拖累全球贸易往来、侵蚀信心并影响投资。但迄今为止各国并未采取任何行动来扭转外部失衡局面。该机构曾警告称，美中贸易战将令全球经济明年损失约4,550亿美元。

IMF认为，贸易顺差国家和逆差国家不应采取针锋相对的关税措施，而是应该设法恢复贸易自由化，强化过去75年来一直行之有效的基于规则的多边贸易体系。

报告称，短期融资风险总体上可控，因为债务集中在发行储备货币的经济体。但全球经济仍然面临风险。

“贸易紧张关系加剧或英国出现无序退欧的结果--进一步影响全球增长与避险情绪--可能对其他高度依赖外部需求与外部资金的经济体造成影响，”IMF表示。

中期来看，贸易紧张情势可能变得更加牢固，而外部股票仓位愈加分歧，可能导致“主要的债务人经济体出现代价高昂且具破坏性的调整，从而可能外溢至全球其他地区。”

IMF表示，美国与英国这类背负预算赤字的国家，应该以有利于增长的方式减少支出；而有大规模盈余的国家，例如德国、荷兰与韩国，应该增加公共基础建设的投资，阻止过度储蓄。

尽管报告评估欧元估值对整体欧元区来说比较适宜，但也表示以德国高经常帐盈余的基本面而言，欧元的有效汇率太低，程度介于8%-18%。

该报告表示，尽管人民币汇率大致符合其基本面，但IMF的模型显示其与预期政策大幅背离，背离程度在低估11.5%至高估8.5%，受中国政策前景不确定性影响。