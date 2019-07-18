港媒：吉林检察长落马或涉港商严刑致死案

中共中央纪委国家监委昨天（17日）公布，吉林省检察院检察长杨克勤涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查及监察调查。官方尚未公布具体案情，但有消息指杨克勤落马与香港君怡酒店老板刘希泳严刑逼供死亡案有关。自去年以来，吉林省检察系统已至少有7人落马，包括杨克勤的两名副手。

据香港《星岛日报》报道，有传杨克勤此次受查或与2017年港商刘希泳在吉林遭严刑逼供死亡案有关。刘是香港新立基（国际）集团有限公司董事长，曾拥有尖沙嘴君怡酒店，以及经营纺织品服装出口贸易、房地产业等，其妻是中央电视台著名主播刘芳菲。刘希泳2016年底涉嫌诈骗贷款遭内地通缉，随后失踪，直至2017年传出死讯。

英国《金融时报》去年10月报道，9名吉林检察官涉刘希泳案在天津被判刑。据网传的起诉书显示，在审问过程中，被告对刘希泳采取胶带缠口、钥匙捅脚心、通渠泵捅口鼻、双腿绑在前方椅背上的方法逼取口供。2017年3月19日凌晨，检察官许学哲以刘不正面回答问题为由，用力向上提刘希泳铐在身后的双手，使其头部向腿部折叠，抢救无效身亡。验尸报告称，刘希泳胸骨、肋骨有7处骨折，因口鼻受压等因素机械窒息死亡。许学哲因故意伤害罪被判刑13年。