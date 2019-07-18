中越南沙对峙 美智库：局势可能升级

自2014年以来中越两国再度爆发海上对峙。美智库分析称，中国表现出越来越强大的恐吓意愿，局势可能升级。

据《南华早报》报道，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）属下的亚洲海事透明周三（17日）分析称， 由于中国试图阻挠马、越两国的石油和天然气勘探，中国船只与马来西亚、越南船只在南中国海爆发冲突的风险在最近几周加剧。

自中国石油勘探船“海洋地质八”号于7月3日越过越南声称的其200海里专属经济区以内，紧张局势已经持续了两周。

该智库引述的船舶追踪数据显示，“海洋地质八号”至少在四艘海警船护卫下作业，其中包括编号为海警3901舰。海警3901舰是一艘大型远洋综合巡逻舰，排水量1.2万吨。越南已派遣海岸警卫队船只阻挡中国的测量船。

该智库引用船舶追踪数据称，中国的海警船采取行动其实已经至少六周。

编号为海警35111舰的中国海警船于5月10日至27日在南沙群岛南端的琼台礁周围巡逻，巡逻区域包括石油公司蚬壳公司（Shell）许可的石油和天然气区块。

当马来西亚向该地区派出两艘石油和天然气供应船时，中国海警船只对其进行了环绕航行，并进入马来西亚船只80米范围内。

该智库称，鉴于两国船只的距离较近并展现出挑衅行为，意外碰撞的风险明显，这可能导致局势升级。

海警35111舰在5月底返回中国海南省的一个港口，但此后开始在距离越南东南部海岸约190海里的地区巡逻，该区域位于万安滩的西北部，以一个名为06-01的油气区为中心。

该舰船只于7月2日在两艘越南近海供应船周围进行高速机动，距离越南船只100米范围内，距离石油钻井平台不到半海里。

06-01石油区块提供了越南能源需求的10％，自2013年以来一直由俄罗斯石油公司（Rosneft）运营。中国迫使越南在2017年7月和2018年3月停止了由西班牙国家石油公司雷普索尔（Repsol）进行的石油和天然气钻探。但俄罗斯石油公司似乎没有出现问题，还在5月份与日本钻探公司（Japan Drilling）签署了潜水钻井平台合同，在该区块钻了另一口井。

该智库表示，“海洋地质八”号在7月3日的行动可能是巧合，但更像是惩罚越南允许俄罗斯石油公司在06-01区块进行钻探。

该智库称，自5月份以来，中国在马来西亚和越南沿海地区采取的行动表明，中国越来越愿意采取强制手段和武力威胁，阻止邻国的石油和天然气运营。

新南威尔士大学名誉教授塞耶（Carlyle Thayer）曾在一篇论文中表示，如果越南暂停石油钻探，中国准备推动其海事诉讼，这有可能助长反华情绪。