美媒：美中贸易谈判因华为问题陷入停滞

有知情人士透露，美国目前正在斟酌如何应对中国为华为松绑的要求，美中贸易谈判陷入停滞状态。

据华尔街日报今天（18日）报道，美国和中国的贸易谈判代表上周通了电话，据知情人士透露，虽然预计本周还会有另一次通话，但中国在做出承诺之前，会先看看美国对华为采取什么行动。

总部位于北京的全球化智库(Center for China and Globalization)创始人兼主任王辉耀(Wang Huiyao)表示，华为问题无疑已经让情况发生了实质性变化，事情的进展将不会像美国希望的那么快。

到目前为止，美国政府官员还未就向华为提供哪些半导体芯片和其它产品达成共识。

美国似乎已接受要打一场持久战的事实。

特朗普周二在一次内阁会议上警告称，在对华关税方面美国还有很大的出手余地。

特朗普说：“我们如果愿意，还可以对另外3,250亿美元进口自中国的商品加征关税”。果真如此的话将意味着美国对进口自中国的几乎所有商品加征关税。

中国外交部发言人耿爽表示，如果美方加征新的关税，无疑是给双方磋商设置障碍，只会使达成协议的路更为漫长。

与此同时，美中双方均显示出渐行渐远的迹象。

特朗普和美国政府一些高级官员已公开表示，中国同意不久后购买大量美国农产品，此举将部分抵消中国对美国农产品征收反制性关税的影响。但是中国尚未证实任何此类承诺。

另外，中国商务部长钟山在最近几周的谈判中，担任了更加重要的角色。钟山被外界视为立场相对强硬的官员。他在中国官媒刊登的一篇文章中表示，中国政府在贸易谈判中应态度坚决。

