委反对派顾问称若马杜罗下台 欠中俄债务将重组

委内瑞拉反对派领导人瓜伊多(Juan Guaido)的顾问Ricardo Hausmann周三表示，如果总统马杜罗(Nicolas Maduro)下台，那么马杜罗盟友俄罗斯和中国向委内瑞拉提供的贷款将经由巴黎俱乐部(又称十国集团)重新谈判。他是在回应关于中俄两国可能受到优惠对待的关切时做出这种表态的。

据路透社报道，Hausmann是哈佛大学经济学教授，曾任委内瑞拉计划部长，他是瓜伊多驻美洲开发银行(IADB)的代表。他表示，瓜伊多的团队尚未决定在其治理下将如何重组上述贷款，因为双边债务谈判通常在巴黎俱乐部债权人集团的主持下进行。

“并不是说根据双边债务规定我们要以不同的方式对待它。而是按照经由巴黎俱乐部处理的国际惯例，处理方式会有所不同。”Hausmann在厄瓜多尔瓜亚基尔举行的IADB年会上表示。

“我们并未针对这个原因就双边债务的处理提出任何具体的指导方案。”

本月稍早，瓜伊多的顾问公布一项计划，承诺如果马杜罗辞职，委内瑞拉在最终重组2,000亿美元债务的过程中将对所有债权人一视同仁。在马杜罗任内，作为石油输出国组织(OPEC)成员国的委内瑞拉经济陷入崩盘。

该文件列出了部份例外情况，包括来自俄罗斯和中国的数以十亿美元计的贷款。这引来一群名为“委内瑞拉债权人委员会”(Venezuela Creditors Committee)的债权人的批评，他们表示，公共与民间债权人应该平均分担这个“负担”。