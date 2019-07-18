专家：中国减税规模史无前例 忽略纳税合理性恐不利税改

中国今年减税降费规模达到史无前例的近2万亿人民币（3952.07亿新币），这一举措深得民心，对提振消费和应对经济下行压力正发挥积极作用。但财税专家们担心过于强调减税规模，却忽略纳税本身的合理性，恐不利税改。

据路透社昨天（17日）报道，最近在北京举行的一个有关税负轻重的研讨会上，与会的财税界专家就表达了这种担心：中国间接税为主，直接税占比很小，后续税改的方向要提高直接税比重，如果只一味宣传减税降费而避谈公民纳税本身的合理性，在原本纳税意识就淡薄的中国，对推进后续财税改革不利。

一位来自税务系统已退休的官员称，中国需要有抛开利益集团的中立专业学者，对税收结构是否合理、税负轻重等进行专业研究和判断，才能提出适合中国国情的政策建议。

在经济下行压力加大以及美国大规模减税的外部环境下，减税降费已成为近几年中国积极财政政策的重要内容。减税降费也对经济的提振正在发挥积极作用。

但专家们呼吁，在老龄化社会加速到来，财政支出矛盾加剧，社会贫富分化加剧等现实面前，如何让现行税制更合理，通过提高直接税比重调节社会收入分配，确保中国经济可持续发展都至关重要。

中国天津财经大学经济学院教授李炜光教授在“间接税是个局，直接税是个梦”的文章中就指出，间接税偏高，会加大企业成本，推动物价上升，有阻滞民间扩张投资、消费的负面作用。

一位不具名的专家称，“凡是涉及到财税的改革说到底都是利益和金钱的再分配再调整，没有法理上的支撑是很难推进的。中国在大规模减费降税的同时，也需要配合营商环境的改善，尽快落实税收法定原则，把属于税收的部分通过税收法定合法化，不属于税收但却是上缴财政的收入也都说的明明白白，真正把预算法落到实处，提高全社会的普法意识，包括税法，这样也有利于推进下一步的财税改革。”