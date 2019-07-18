北京朝阳居民现急性胃肠炎 官方：水质符合标准

针对北京市豆各庄地区部分居民出现急性胃肠炎情况，北京朝阳区官方微博17日晚间通报称，根据病例临床表现、实验室检测结果、流行病学特征及水质的实验室检测等现场调查和数据分析，专家组认为，急性胃肠炎为综合污染因素感染所致的可能性较大。

朝阳区官方还表示，检测结果显示，水质符合国家生活饮用水卫生标准。同时，在调查中发现，小区及周边环境存在卫生隐患，部分小区水箱存在管理不规范现象，为保证居民用水安全，专家组建议对小区及周边环境进行综合整治，加强水质监测，并尽快对小区水箱进行全面清洗。