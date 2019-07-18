港媒：大陆官员正制定解决香港乱局的应急计划

有知情人士称，负责香港事务的中国大陆官员目前正在制定解决香港政治乱局的应急策略，并且已排除了动用军队的可能。

据《南华早报》今天（18日）报道，这些官员很快会向中国最高领导层呈递一份旨在解决香港乱局的即期计划，以及一份有可能改变香港未来管理模式的远期战略。报道没有提及具体时间。

消息人士称，在此阶段，中国中央政府仍然认为，香港的事情最好留给香港政府处理，不应该直接介入。尽管有相反的意见，但中央政府坚决不考虑动用人民解放军来解决问题。消息人士称，中央政府认为香港警察部队是维持稳定的关键因素。

消息人士还表示，中国领导层对抗议活动的规模和强度感到吃惊，并对其在香港的传统情报渠道未能准确衡量公众情绪感到不安。

一位要求保持匿名的政府附属顾问说，“在情况失控之前，中央领导层没有得到警告"，这表明，“真正反映公众情绪的声音没有被听到...之后肯定会对系统进行改造和大修。”

自上个月初香港爆发抗议活动以来，中央政府一直向香港派遣“创纪录的人数”，以收集不同部门的信息和意见。

主管港澳事务的中国国务院副总理韩正领导中央港澳工作协调小组，收集和整理前线官员的报告和建议。

一位知情的中国官员表示，当务之急是制定一项策略，使香港保持稳定，防止骚乱蔓延或影响其他重要的国家政策和议程。一旦局势稳定，中央政府会对其长期的香港战略作出重大调整。

另一位熟悉情况的顾问表示，目前的做法是“引蛇出洞”，即采取防御姿态，等待反对派充分暴露其意图和策略。

这似乎表明，中央政府确信香港的骚乱不是孤立的地方事件，外国势力正在努力破坏中国的整体发展。

一位帮助为中央政府准备报告和建议的消息人士说，取缔香港特首林郑月娥只会造成混乱，破坏当地政府的权威，并分裂支持营地。

该消息人士称，如果没有一个明确的候选人来取代林郑月娥，那么移除她只会导致亲北京团体之间的内斗。

他还表示，在中央政府看来，香港领导人和中央政府之间需要更频繁的交流和沟通，而行政长官每年一次的访问已不再适用。

在这个政治敏感的季节，中国最高层官员正在准备举行一年一度的北戴河会议。预计最高领导层以及退休的高级政党元老将在会议中讨论国家战略和政策方向，今年的会议非同以往，值得予以格外的关注。