彭博社：由于需求稳定 台积电营收前景光明

台积电预计当前季度收入超出预期，这家苹果公司的供应商摆脱智能手机行业滑坡以及美国对华为制裁一事的影响，借力市场对先进芯片的需求而获得提振。

据彭博社今天（18日）报道，这家全球最大的芯片代工商预计第三季度营收为91亿至92亿美元，高于约89亿美元（约120.98亿新币）的平均预期值。这家台湾公司早些时候公布，第二季度净利润下滑至668亿元台币（29.26亿新币），超过估计的657亿元台币。

台积电稳健的前景可能会缓解美中争端之际围绕全球芯片业持续滑坡的担忧 。台积电在芯片制造方面的科技优势可能帮助公司斩获先进高性能半导体需求中的很大一部分，尤其是在各国纷纷部署5G网络之际。

国际金融服务公司摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，用于加密货币挖矿设备的订单预计有助于台积电的第三季度营收。传统的年末iPhone生产提升以及AMD的新芯片产品周期也可能帮助其提升营收。

彭博行业研究的Charles Shum表示，业绩预期反映出管理层对于下半年需求回升充满信心，可能是受AMD的新订单提振；预计到第四季度毛利率可以回升到50%。

作为芯片代工行业中全球最大的公司，台积电是更广泛行业的一个晴雨表。