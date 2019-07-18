中国疾控中心：睡眠问题困扰逾四亿人

中华医学会副会长、中国疾控中心主任高福院士今天表示，中国约有四亿多人受睡眠问题困扰，近六成的儿童青少年睡眠不足。

据中国新闻网报道，健康中国行动推进委员会今天（18日）举行“健康中国·我行动 ”。高福在启动仪式上表示，当前，中国居民的睡眠障碍及其带来的身心疾病问题日益突出。调查显示，中国约有四亿多人受睡眠问题困扰，近六成的儿童青少年睡眠不足。

高福表示，长期睡眠障碍会改变身体调节能力，造成脑内代谢废物的堆积，增加导致痴呆、心脑血管病、糖尿病、癌症等疾病的风险，并容易引起精神障碍和心理问题。

与睡眠相关的疾病有80多种，儿童有睡眠问题，可能会引起记忆力下降，出现情绪烦躁和行为异常；青少年有睡眠问题，可能会影响反应速度，影响创造力和身体器官发育；孕妇有睡眠问题，可能会导致血压异常，影响食欲和胎儿发育；中老年人有睡眠问题，可能会导致器官老化加快，免疫力降低。

高福就合理睡眠提出四点倡议。一要保证充足睡眠时间。小学生每天睡眠时间应不少于10小时，初中生应不少于九小时，高中生应不少于八个小时，成年人每天应保持七至八小时睡眠。

另外三点倡议是要规律作息，积极调适心理，并且及时主动就医。

高福还表示，睡眠质量决定着生命和生活的质量，每个人都应关注自己的睡眠，科学规律作息，保持良好的工作、学习和生活状态。