“中国天然氧吧”地区再增51个，气候资源开发拉动中国旅游经济。

据澎湃新闻报道，中国气象服务协会、中国气象局公共气象服务中心今天（18日）联合主办2019年“中国天然氧吧”创建活动发布会。会上，中国广东省连山壮族瑶族自治县、浙江省青田县、内蒙古自治区阿尔山市、浙江省遂昌县、黑龙江省铁力市等51个地区荣获2019年“中国天然氧吧”创建地区称号并接受了授牌。

“中国天然氧吧”每年度由地区自愿申报，经过规范程序，对地区的气候、空气质量、大气负离子水平等生态环境质量、生态及旅游发展规划、旅游配套情况等进行综合评价，对符合条件地区予以认定、授牌。

“中国天然氧吧”自2016年创建至今，已有115个地区先后获此称号。创建活动被列入2018年《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》，成为气象与旅游融合发展的典型。

中国气象局原副局长许小峰称，希望通过气候资源开发利用，气象工作能够深度融入生态旅游、乡村旅游、挖掘旅游资源、增加农产品附加值等工作，为旅游经济发展和乡村振兴挖掘更多的气象“红利”。

创建活动现场还发布了《2019中国天然氧吧绿皮书》，绿皮书通过综合评价2016至2018年的64家氧吧创建地的年均空气优良天数全年占比、森林覆盖率、区域内水质等自然生态指标，评选出各项生态条件都优越的“天资”氧吧TOP10，位于前三甲的是中国广东省南岭国家森林公园风景区、安徽省石台县和浙江省泰顺县。

绿皮书采用携程集团的用户数据评选出2018年度人气攀升速度最快的十家“黑马”氧吧，其中有九家游客关注的高频词中包含“天然氧吧”，可见“中国天然氧吧”品牌推动了当地旅游人气的攀升。