日本籍女解放军加藤昭江逝世

女日本籍解放军加藤昭江于近日离世，享年91岁，她曾参与建立北京中日友好医院。

据北京头条报道，日本八路军、新四军老战士会事务长小林阳吉透露，加藤昭江于6月12日去世，享年91岁。加藤昭江的追思会昨天（17日）举行。

小林阳吉介绍说，加藤昭江女士是日本八路军、新四军老战士会的元老之一，也是日籍解放军的杰出代表，她在1945年11月17岁时，经人介绍在本溪自愿参加东北民主联军。参军后协助中国同志接受了辽东军区辖内的所有的关东军陆军医院、满铁医院、赤十字卉医院，参加了辽沈战役、平津战役等重大战役。

小林阳吉说，“加藤昭江1958年从中国人民大学毕业后回到日本后，长期致力推动日中友好关系，关心支持中国的发展，创建共和资财株式会社，积极开展对华贸易、文化、教育、医疗等事业的合作与资助，并牵头引线带松下幸之助访华，参与建立北京中日友好医院，为中日友好医院引进了不少医疗器械和医疗工作者。”

小林阳吉还介绍称，加藤昭江的丈夫加藤肇也是一名日本籍新四军战士，加藤昭江女士“是中国人民的老朋友、老前辈，我们永远铭记她的贡献。”

目前小林阳吉知道的日本籍解放军尚有10余位在世。