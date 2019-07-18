三伏贴灼伤近百名儿童 有家长要求公布药物成分

中国江西省儿童医院92名儿童敷三伏贴致水泡灼痛一事引发关注。部分受伤儿童家属称，医院在贴药前未作使用指引，部分家长要求医院公布本次事件中使用的三伏贴的药物成分。

据《新京报》报道，江西省儿童医院在官网通报中称，该院7月12日至13日共进行“三伏贴”治疗儿童881人，其中92人出现了瘙痒、灼痛感、水泡等不良反应。7月17日上午，该报记者从江西省卫健委获悉，江西省卫健委已介入该事件。

一名受伤儿童家长郭女士昨天（17日）下午透露，她看到医院三伏贴宣传说可以提高孩子抵抗力，7月12日带小孩到江西省儿童医院治疗。

郭女士称，“贴了六个地方，（医生）没有问我小孩年龄，没有告知贴多长时间，也没说出现什么反应是不正常的”，7月14日孩子贴过“三伏贴”的地方出水泡。

此外，多名家长表示，医生只问了小孩病症，对于用药时间、可能产生的副作用并未说明。

受伤儿童家长周先生表示，昨天上午该医院召开会议向家属表示，中成药、中草药的配方中某种药效稍强的药，在本次药贴里多了一点，但未透露多添加了哪种成分。

家长称，医院已给相关儿童配了治疗药膏，为家属办理退款，对于后续治疗赔偿尚未给出答复。

针对上述情况，新京报记者尝试向江西省儿童医院求证，该院回复称以通告为准。

另据红星新闻报道，昨天有家长称，发现粘贴处起泡后，他们曾向医院咨询，但医生称，“这是正常现象。”随着被灼伤儿童增多，江西省中医药管理局接到投诉后，才派专家前往调查论证。