日媒：亚洲博彩业新玩家与澳门竞争

亚洲相继出现包括博彩设施及其他娱乐设施和酒店的综合性度假村的建设计划。原本集中于澳门的中国大陆富裕阶层流向柬埔寨等国，当地企业的收入急剧增加，另一方面澳门则加紧获取非富裕阶层顾客。

日经中文网指出，亚洲规划中的综合度假村项目总投资额超过7万亿日元（约884亿新元，下同）。预计2020年代日本也将开设综合度假村，顾客争夺战将越来越激烈。

在柬埔寨首都金边，中国大陆游客涌入市中心度假村“NagaWorld”里的博彩设施。这里没有着装要求，可以穿短裤T恤等进入。赌桌上净是说中文的顾客。公司职员小马（35岁）来自广州，直飞金边只需大约三个小时。他表示，“在中国大陆赌博违法，在这里不仅可以玩博彩还能购物，而且离得也很近”。

柬埔寨企业金界控股在金边运营2处度假村，该公司4月宣布计划建设新设施。该公司在香港交易所上市，向交易所提交的资料显示，将建设面向富裕阶层的博彩设施和拥有4720个房间的酒店，总投资额高达35亿美元，相当于柬埔寨国内生产总值（GDP）的15%。

该公司2018年的博彩设施收入同比猛增55%。被称为VIP的富裕阶层占到七成，对收入增长起到拉动作用。虽然不同设施对VIP的定义不同，但一般认为需要交约上完美元的押金。金界控股董事会主席Timothy Patrick McNally表示“将建立东南亚最大的度假村”。

据摩根士丹利统计，柬埔寨博彩行业2018年的VIP收入达11亿美元，猛增至五年前的10倍以上，菲律宾达12亿美元，增至2.4倍。而澳门则下滑至206亿美元左右，仅为5年前的七成左右。

由于柬埔寨和越南等新兴市场国家的需求增长，相关投资出现扩大。在香港上市的博彩中介运营商澳门太阳城集团2019年内将在越南的会安市开设度假村。该度假村带有高档酒店和高尔夫球场等设施，力争获取来自中国等的富裕阶层。据专注博彩业的投资银行UnionGaming统计，在包括日本在内的亚洲，规划中的度假村项目总投资额高达654亿美元。

新兴市场国家的度假村投资增长的背景是得到政府推动。鉴于新加坡2010年开设博彩设施并成功获取了中国大陆富人客户，柬埔寨将博彩设施作为观光振兴的卖点。该国南部的港湾城市西哈努克城也开设了多个设施。

澳门加强对洗钱的限制也对亚洲其他地区博彩业的发展构成东风。被称为“Junket”的中介人将富裕阶层的老客户介绍到柬埔寨或越南。

另一方面，此前博彩收入主要依赖大陆富裕阶层的澳门2015年至2016年的顾客人数大幅减少。2017年之后一度有所复苏，不过受大陆经济减速影响，2019年1~5月的博彩收入同比减少1.6%。澳门政府为了摆脱对VIP顾客的依赖，致力于开拓普通顾客。

虽然普通顾客的人均赌金比VIP顾客少，但是利润率较高。运营赌场的澳门博彩控股公司最早将在2019年内开设新设施，银河娱乐集团也计划大幅扩张现有设施。两家公司都将扩充酒店、剧场和购物中心等设施。

此外，港珠澳大桥开通也构成利好。澳门大学副教授 Glenn McCartney认为，“澳门的地位不会轻易被动摇”。

5月在澳门举行的博彩产业展会“ 亚洲国际博彩娱乐展会（Global Gaming Expo Asia）”上，日本受到关注。日本政府计划最早在2020年代最多开设3处综合度假村，全球知名的赌场运营商力争参与投资。UnionGaming的Grant Govertsen预计“在亚洲，日本将成为仅次于澳门的博彩市场”。