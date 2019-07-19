台媒：台情报部门称解放军将登东山岛两栖演习

台湾总统蔡英问赴加勒比海友邦访问，去程回程都过境美国，首次在美停留四晚。北京14日宣布“近日”将在东南沿海进行军演，但并未透露具体内容。

《联合报》、东森新闻等台媒引述台湾情报部门消息表示，这次演习的重点是在和台湾隔海相望的福建东山岛进行两栖登陆作战演习。

《联合报》引述情报部门消息表示，大陆即将举行的演习分为两部分，一是舰艇海上科目，随后是两栖登陆作战。目前所知，这次解放军调动的部队规模，暂时未超过越例行演习的规模，不过台情报部门认为，演习规模大小都可以依据政治需要扩大或缩小。

而东森新闻则指出，过去大陆国防部发布消息，都会强调演习没有针对特定对象，这次却省略，因此推测目标直指台湾。

据悉，进行登陆作战演习的是驻守浙江的第七十二集团军。日前已有大陆的网友拍摄到，有大批装甲战车经过杭州火车站用铁路运输南下，当中包括配备105毫米主炮的“05式”两栖突击装甲车。台方认为，参演部队已经南下，但近日台湾海峡有风暴过境，预计海上情况好转后演习将会开始。



东山岛位于广东、福建交界处，与台湾台南隔海相望，地型、海滩及海况和台湾西南部相似。上世纪90年代爆发台海危机，当时大陆也在东山岛举行大规模登陆作战演习。