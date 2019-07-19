章莹颖父亲吁被告：若灵魂中还残留人性 请让我们带莹颖回家

美国伊利诺伊州皮奥利亚联邦法院法官沙迪德当地时间18日下午宣布，由于陪审团无法就罪犯克里斯滕森绑架杀害中国访问学者章莹颖一案达成一致判决：被告克里斯滕森被判处终身监禁，不得保释。

综合《人民日报》、凤凰网、美国中文网等媒体报道，章莹颖家人和律师在判决宣布后召开了记者发布会，家人和律师分别宣读了声明。

章莹颖的父亲章荣高首先发言，表示理解一位或几位陪审员不能做出对被告判处死刑的决定，要求被告无条件地告知女儿的下落。

他说：

“陪审团已经做出决定，庭审也已经结束，莹颖却仍然没有回家。我们的目标从来就是，也将一直是，带莹颖回家。除非做到了这一点，我们将不会得到平静，也不会放心。

我们感谢本案的陪审团，以及在本案中致力于伸张正义的人们。他们严肃认真地对待职责，遵守法律，因为他们理解法律在本案中的意义。

我们理解一位或几位陪审员不能做出对被告判处死刑的决定。尽管我们不同意这样的结果，我们可以接受罪犯将在监狱里度过余生，这将在一定意义上弥补我们的创伤。我们希望他在监狱里面的每一天都感受到我们失去莹颖所感受到的痛苦。

我们再次感谢检察官、警官和其他执法人员为莹颖讨回公道所付出的努力。我们感谢法庭人员在庭审中对我们的照顾。我们感谢伊利诺伊大学和伊州中部的中国社区，也感谢所有在美国、中国和世界各地支持我们度过难关的人们。我们被所有人带来的善意和友谊感动着。

现在，庭审已经结束，陪审团也做出了决定。我们要求被告无条件地告知我们莹颖的下落。如果你的灵魂中还残留有任何人性，请帮助结束我们的煎熬。请让我们带莹颖回家。”