港大校长与学生对话 重申不赞成暴力

香港大学校长张翔在立法会冲击事件后发声明，指“破坏性的行动应予谴责”，惹来学生及校友不满，继上周五深夜见学生后，昨（18日）履行承诺与约600名学生及校友公开对话。多名学生问张翔会否收回当日声明或谴责警方暴力，张翔均无正面回应，重申不赞成任何形式的暴力，又称港大容许多元意见，言论自由非常重要。港大学生会评议会大学事务委员会署理主席黄程锋，形容张翔与学生对话具诚意，但过程中回避多个核心问题。

据《星岛日报》报道，张翔昨晚在港大陆佑堂与学生会面，约200名学生及校友未到六点已到场，最终约600人出席。张翔迟近十分钟现身，他开场发言时重申反对任何形式、不论由何方发起的暴力，但无意指控或偏袒某方。他称，此次是在港大，甚至是香港首次有公开对话的机会讨论事件，并指这种对话有助香港所有人，包括政府去聆听特别是年轻人和港人的真正声音。

会上抽出十多人发问，多人问会否收回有关声明，有人指若认为破坏玻璃是暴力行为，理应同发声明谴责警察，否则是双重标准，但张翔均没有正面回应，只表示“现时有机制调查警察，若调查结果显示警察有使用过分暴力对待示威者的话，警察的暴力也会受谴责。”

有学生问及他对学术自由的看法，以及会否保护不同政治背景的学生，张翔指自己并非政治家，而是大学领导者，认同每人都有表达意见的自由，但他在大学的角色是要营造一个自由环境，让大家表达意见和集会。对于有指内地生撕毁校内宣传海报，他称言论自由不包括憎恨言论，并指自己曾阅读过部分海报及便利贴，看到有粗言秽语。

港大校友、资深大律师梁家杰也被抽中发问，他以当年孙中山在陆佑堂演讲为引子，称“有时暴力可能是解决问题的一个方法”，劝喻校园高层不要盲目谴责暴力，获得全场掌声。另外有大学职员和内地生要求以普通话或广东话发问时，一度有场内学生高喊“回内地”和“Hong Kong is not China”，场内也有人手持“反对语言暴力”等标语。

黄程锋在会后指，张翔为与学生对话而更改机票行程具诚意，但过程中回避会否撤回声明等核心问题，希望他稍后以书面形式作正面回应。